Altınova Belediyesi tüm etkinlikleri iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altınova Belediyesi tüm etkinlikleri iptal etti - Son Dakika

Altınova Belediyesi tüm etkinlikleri iptal etti

6 saat önce

Yalova Altınova Belediyesi, belediye bünyesinde gerçekleştirilen tüm kültür, sanat ve sportif faaliyetleri yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle iptal etti.

Altınova Belediyesi tüm etkinlikleri iptal etti, System.String[]

Yalova Altınova Belediyesi, belediye bünyesinde gerçekleştirilen tüm kültür, sanat ve sportif faaliyetleri yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle iptal etti.


Altınova'da ilgili bakanlıkların aldığı erteleme veya iptal kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararlar çerçevesinde tüm etkinlikler, toplu organizasyonlar ve proje kapsamında yapılacak olan seminer, konferans, tarihi, kültür ve eğitim gezileri ve etkinlikleri iptal edildi.


Altınova Belediyesi tarafından alınan karar çerçevesinde başta 23 Nisanda yapılacak olan Hersek Güreşleri ile 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, 19 Mayıs Gençlik Şöleni gibi önemli etkinlikler iptal edilmiş oldu.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Tüm dünyada görülen korona virüs nedeniyle ikinci bir karara kadar tüm etkinlik ve organizasyonlarımızı iptal ediyoruz. 'önce sağlık' düsturuyla alınan kararı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi. - YALOVA

Altınova, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:21 Kaynak: İHA
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