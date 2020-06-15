Altınova'da 167 bin yerli tohum fidesi dağıtıldı

Altınova Belediyesi "Üreticiye Destek Projesi" kapsamında çiftçilere, çoğalma özelliğine sahip 167 bin yerli tohum fidesi dağıttı.



Altınova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında başlatılan yerli tohum fidesi dağıtımı bu yıl da devam etti.

Belediye, 3 yılda toplam 217 bin çoğaltılabilir semiz otu, domates, patlıcan, roka, tere, kuzukulağı, marul, dere otu gibi yerli tohum fidesi ücretsiz verdi.

Bu yıl dağıtılan 167 bin fidenin çoğalma imkanının bulunduğunu belirten Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, projeyi ilk kez 2018 yılında çiftçilere destek amaçlı başlattıklarını hatırlattı.

Oral, "Yerli tohum fide dağıtımları bu tarihten itibaren devam ediyor. 2018 mayıs ayında vatandaşlarımıza domates, biber ve karpuz yerli tohum fidesi dağıtmıştık. 2019 yılında ise yerli tohum patlıcan fidesi dağıttık. Dağıttığımız bu yerli fideler çoğaltılacak. Vatandaşlarımızdan bu fidelerden tohum elde etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.