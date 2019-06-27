Altınova'da "3'ü bir yerde" uygulaması

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Nüfus Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca geçtiğimiz yıl başlatılan kimlik, sürücü belgesi ve pasaportu içeren "3'ü bir yerde" uygulamasına geçti.

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Nüfus Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca geçtiğimiz yıl başlatılan kimlik, sürücü belgesi ve pasaportu içeren "3'ü bir yerde" uygulamasına geçti.



Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit'in çabaları sonrasında İlçe Nüfus Müdürlüğü "3'ü bir yerde" uygulamasına geçti. İlçe Müdürlüğü, 10 Haziran 2019 tarihi itibariyle 3 belgeyi de vermeye başladı.



İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından verilen çipli kimlik kartı hizmetine ek olarak sürücü belgesi ve pasaport hizmetleri için başvuru süresinin 3 dakikaya düştüğünü ifade eden Kaymakam Özyiğit, "Yeni uygulamayla vatandaşlarımızın talebi hızlı bir şekilde sonuçlanıyor. Vatandaşlarımız, Alo 199 randevu ve sıramatik sistemiyle rahatlıkla işlemlerini gerçekleştiriyorlar. 65 yaş önceliği ile yaşlı vatandaşlarımız sıra beklemeden işlemlerini yapabiliyorlar. Ayrıca sağlık nedeniyle gelemeyecek olan vatandaşlarımızın ikametlerinde hizmet verilmektedir. Yeni tasarım kartlar uluslararası geçerliliğe sahip ve kopyalanamaz. Vatandaş odaklı çalışarak işlemlerin kısa sürede gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi. - YALOVA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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