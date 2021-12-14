Altınova'da ekmek gramajı denetimi - Son Dakika

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede hizmet veren fırın, bakkal ve marketlerde ekmek gramajların denetledi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede hizmet veren fırın, bakkal ve marketlerde ekmek gramajların denetledi. Yapılan kontrollerde insan sağlığına etki edecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Denetimlerin düzenli olarak devam ettiğini söyleyen Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, "Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. Bu nedenle esnafımıza teşekkür ediyoruz. İlçe genelindeki denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek" dedi.

İnsan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Halk sağlığı bizim için en öncelikli konuların başında gelmektedir. Bunun dışında vatandaşlarımızın tüketici hakları da son derece titiz bir şekilde kontrol edilmektedir. Hiç kimseye vatandaşın ekmeğiyle, sağlığıyla oynanmasına izin vermeyiz. Vatandaşlarımızın menfaatlerine olan bu tür kontroller belli aralıklarla yapılacak" diye konuştu. - YALOVA