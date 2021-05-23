Altınova'da esnaf kahvaltıları devam ediyor - Son Dakika

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 16 yıldır sürdürdüğü esnaf kahvaltılarına da ara vermeden devam ediyor.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve Altınova Milli Eğitim İlçe Müdürü Zeki Sitar, Muradiye Ceylan'ın sahibi olduğu pide ve börek salonunda kahvaltı yaptılar. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzenli olarak esnafları ziyaret ederek, kahvaltıları birlikte yapmaya çalıştıklarını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Esnaflarımızla karşılıklı görüş alış verişlerinde bulunuyor, sıkıntıları ve çalışmaları ele alıyoruz. Bu etkinliğimiz her iki taraf açısından da oldukça yararlı geçiyor. Bu çerçevede de esnafımızla bir araya geliyoruz. Toplumumuzun her kesimin görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızla sohbet edip, dilek ve şikayetlerini dinlemeye devam edeceğiz. İlçemiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu. - YALOVA