Altınova'da fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesinde etkili olan fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu.

Yalova'nın Altınova İlçesinde dün akşam şiddetini arttıran kuvvetli fırtına 7 ayrı noktada ağaçların devrilmesine neden oldu.

İlçede ağaçların devrilmesi nedeniyle oluşabilecek tehlikeli durumların önlenmesine yönelik kritik noktalarda elektik kesintisine gidildi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ile Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ekipleri ilçe genelinde teyakkuza geçti.

Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - YALOVA