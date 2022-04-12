Altınova'da kanalizasyon ve içme suyu projesinin ihalesi yapıldı - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Altınova ilçesindeki Çavuşçiftliği kuzeyinin kanalizasyon ve içme suyu projesi ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada Büyükgümüş, projenin önemine vurgu yaparak, bu sayede ilçenin çalışmalar sonrası daha sağlıklı ve modern bir altyapıya kavuşacağını belirtti.

Altınova ve Yalova'ya yatırımlarının devam edeceğini aktaran Büyükgümüş, "Hem kanalizasyon hem de içme suyu konusunda önemli bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Bu projeyle hemşehrilerimiz daha sağlıklı bir altyapıya kavuşmuş olacak. Projemizin ihalesi yapıldı, tüm çalışmalara Ramazan Bayramı'ndan sonra başlanacak. Projemiz ilçemize ve Yalova'mıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ön hazırlıkların Altınova Belediyesince yapıldığı bilgisini veren Büyükgümüş, projenin ihalesinin İller Bankası Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) desteği kapsamında yüzde 50'si hibe, yüzde 50'si kredi olacak şekilde İller Bankası tarafından tamamlandığı aktardı.

27 milyon 500 bin lira tutarındaki ihalede sözleşmenin 29 Mart'ta imzalandığını kaydeden Büyükgümüş, 7 Nisan'da da yer tesliminin yapıldığını duyurdu.