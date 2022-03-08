Altınova'da müstakil evde korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Altınova'da müstakil evde korkutan yangın

08.03.2022 23:12
Altınova'da müstakil evde korkutan yangın

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tek katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tek katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Üç Evler mevkiinde tek katlı müstakil evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - YALOVA

Altınova'da müstakil evde korkutan yangın
Altınova'da müstakil evde korkutan yangın

YORUMLAR
500
Son dakika haber... COX BAZAAR - Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta yangın çıktı Son dakika haber... COX BAZAAR - Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta yangın çıktı Yalova Valiliğinden olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı Yalova Valiliğinden olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı

Yalova, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Altınova'da müstakil evde korkutan yangın - Son Dakika


Son Dakika
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
22:29 Putin'den karşı hamle! Bazı ham maddelerin ihracatını ve ithalatını yasakladı! Bu karar Türkiye'yi de etkileyecek
22:18 Kız çocuğuna taciz iddiası esnafı çıldırttı! Şahıs zırhlı araçla karakola zor götürüldü
22:11 Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi: Bu çok acı bir şey biliyor musun, çok acı
22:07 McDonald's Rusya'daki 850 restoranını kapatıyor! Peki, çalışanlara ne olacak?
22:02 Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi
21:25 ABD ve İngiltere'nin ambargo kararı sonrası korkutan tahmin! Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir
21:17 Fenerbahçe, Rusya'dan oyuncu transfer ediyor! Ayrton Lucas kadroya katıldı
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 23:26:20. #1.13#
SON DAKİKA: Altınova'da müstakil evde korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement