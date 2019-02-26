Altınova'da Öğrencilerden "1 Kap Yemek 1 Kap Su Projesi"

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu öğrencileri "1 Kap Yemek 1 Kap Su Projesi" kapsamında sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bıraktı.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu öğrencileri "1 Kap Yemek 1 Kap Su Projesi" kapsamında sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bıraktı.



Öğrenciler, sokak hayvanlarına yönelik hazırladıkları proje ile ilçe genelinde belirledikleri noktalara yerleştirilen kaplara mama ve su koydu.



Okul Müdürü İlhan Aydan, yaptığı açıklamada, proje kapsamında öğrencilerinin kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına yardımcı olmak istediğini söyledi.



Projeyle öğrencilerinin sosyalleşmesini de amaçlandığını belirten Aydan, "Öğrencilerin merhamet, vicdan, paylaşma, öğrenme duygularını geliştirerek adına böyle bir çalışma yaptık." dedi.

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