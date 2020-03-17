Altınova'da okullar ilaçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altınova'da okullar ilaçlandı - Son Dakika

Altınova'da okullar ilaçlandı

12 dakika önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde okullar koronavirüs salgınına karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Altınova'da okullar ilaçlandı, System.String[]

Yalova'nın Altınova ilçesinde okullar koronavirüs salgınına karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi.


Altınova Belediyesi koronavirüse karşı mücadele kapsamında tüm okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Fen İşleri Garaj Amirliği Temizlik İşleri ekipleri, okullarda ve öğrenci yurtlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Özel kıyafetli görevliler tarafından okullar ve sınıflar virüse karşı ilaçlandı. Sıralardan duvarlara, tuvaletlerden, merdiven korkuluklarına kadar hiçbir ayrıntı atlanmadan sınıfların en ücra köşesine kadar bütün okullar büyük bir titizlik içinde yapılan ilaçlamayla virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi.


İlçede bulunan bütün okullarda ilaçlama çalışması başlattıklarını ve parklardaki çocuk oyun gruplarında da dezenfekte çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Altınova Belediyesi olarak halk sağlığı için hareket diyoruz. Ortaya çıkan durumun ciddiyetinin farkındayız. Salgın hastalıklara karşı tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Ancak bu noktada vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Her bir vatandaşımız günlük hayatında uyguladığı basit tedbirlerle salgın hastalıkların önüne geçebilir. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek" dedi. - YALOVA

Altınova, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum         
20:03
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi         
18:22
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı         
17:34
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro         
17:28
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi         
17:26
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti         
16:55
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak         
15:41
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı         
15:15
İtalya Başbakanı Conte İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı         
15:14
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu         
15:11
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek         
15:01
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı? Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?         
14:33
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı         
14:31
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti         
13:10
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 11:58:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınova'da okullar ilaçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]