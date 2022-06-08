Altınova'da ot yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Altınova'da ot yangını kısa sürede söndürüldü

08.06.2022 10:03
Altınova'da ot yangını kısa sürede söndürüldü

Yalova'nın Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkiinde meydana gelen ot yangını kısa sürede söndürüldü.

Yalova'nın Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkiinde meydana gelen ot yangını kısa sürede söndürüldü.

Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkiinde meydana gelen ot yangını, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, anız yangınlarının büyük tehlikelere neden olabileceğini ifade ederek, "Bahçe temizliği amacıyla ateş yakmayınız. Anız yangınları tehlikelidir. Rüzgarın da etkisi ile hızla yayılarak çevresine zarar vermektedir. Doğal yaşamdaki canlılara zarar vermektedir. Hava kirliliğine neden olmaktadır. Çevre kirliliğine ve trafik kazalarına neden olmaktadır" dedi. - YALOVA

Altınova'da ot yangını kısa sürede söndürüldü
Altınova'da ot yangını kısa sürede söndürüldü
Altınova'da ot yangını kısa sürede söndürüldü

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Yalova Altınova itfaiyesinden orman ve anız yangını uyarısı Yalova Altınova itfaiyesinden orman ve anız yangını uyarısı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Yalova, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Altınova'da ot yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınova'da ot yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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