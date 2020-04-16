Altınova'da semt pazarı açılacak - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesinde korona virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatılan semt pazarı, yeniden kuruluyor.



Altınova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda daha önce geçici olarak faaliyeti durdurulan semt pazarı, bugün yeniden açılacak.



Altınova ilçesinde korona virüs salgınını önlemek amacıyla geçici olarak faaliyeti durdurulan semt pazarı yeniden hizmete açılacak. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı'na göre; semt pazarı tezgahları arasında sosyal mesafe oluşacak şekilde kurulup, girişi ve çıkışları da kontrol altına alınacak. Vatandaşlar pazara maskesiz giremeyecek. Öte yandan, esnaflar zorunlu olarak maske ve eldiven takacak, yüksek sele bağırmayacak. Öte yandan kurul, kapalı mekanlara girişlerle ilgili yeni kararlar aldı.



Altınova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; ilçe ve beldelerde bulunan bankalar, marketler, kamu kurum ve kuruluşları, fabrikalar, PTT şubeleri, tahsilat büroları gibi vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde kapıların girişine ve kapıların çıkışlarına ayrı ayrı olacak şekilde el dezenfektanı kurulmasına, ayrıca bu alanlarda giriş ve çıkışlarda kapıların otomatik ya da açık olacak şekilde kullanılmasına, vatandaşların kapılara dokunmadan giriş ve çıkış yapmalarının sağlanmasına karar verdi. - YALOVA