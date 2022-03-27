Altınova'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Altınova'da trafik kazası: 1 yaralı

27.03.2022 13:27
Altınova'da trafik kazası: 1 yaralı

Yalova'nın Altınova ilçesi Topçular Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yalova'nın Altınova ilçesi Topçular Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yalova'nın Altınova ilçesi Topçular Mevkii'nde meydana 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Topçular Mevkiinde 41 TF 661 plakalı kamyonet ile 16 JT 891 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, olay yerine gelen ekipler kazaya anında müdahale etti. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - YALOVA

Altınova'da trafik kazası: 1 yaralı
Altınova'da trafik kazası: 1 yaralı
Altınova'da trafik kazası: 1 yaralı

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Otomobil, Kamyonet, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Altınova'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altınova'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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