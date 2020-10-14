Altınova'da yapımı tamamlanan iki projenin açılışı yapılacak - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan iki projenin açılışı gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 23 Ekim'de ilçeyi ziyaret etmesinin beklendiği duyuruldu.

"Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi" ile "Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi" projelerinin tamamlandığı ve bu ziyaret sırasında hizmete açılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce 229 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü'nde Türkiye'nin ilk Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi de inşa edildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, görme, işitme ve fiziki engelli vatandaşların bütün alanlardaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi için Altınova Hersek Lagünü'ne Türkiye'nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesini yaptı. Tabiata uyumlu olması amacıyla ahşap giydirme olarak inşa edilen 18,5 metre yüksekliğinde, 7 katlı çelik konstrüksiyon kuleyi engelli vatandaşlar da asansör sistemiyle gezebilecek, buradaki sulak alan habitatını rahatlıkla gözlemleyebilecek. Kulenin yanında yer alan idari binanın içinde; kafeterya, kanatlı hayvan ilk müdahale merkezi, konferans salonu, kuş tahnit merkezi ve kır kahvesi yer alıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek Lagünü'nün geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildiğini hatırlattı.

Hizmete girecek iki projenin sadece ilçeye değil, Türkiye'ye de büyük değer katacağını vurgulayan Oral, şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde gerçekleştirilen hizmetlere destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, eski Orman ve Su İşler Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Veysel Eroğlu, AK Parti milletvekillerimiz Sayın Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Valisi Sayın Muammer Erol, Altınova Kaymakamımız Sayın Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti İl Başkanımız Sayın Muğlim Bağatar, İlçe Başkanımız Sayın Hasan Zafer, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ekiplerine ilçemiz ve doğa dostları adına şükranlarımı sunuyorum."