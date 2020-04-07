Altınova'da yardım kolileri dağıtımı sürüyor - Son Dakika

Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediyesi tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi ailelere kaymakamlık ve belediye tarafından hazırlanan yardım kolileri, zabıta ekiplerince ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınova Belediyesi Sosyal İşler Birimi Sorumlusu Hakan Beykoz, olağanüstü bir dayanışma içinde vatandaşlara hizmet edildiğini kaydetti.

İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini belirten Beykoz, "İlçemizdeki yaşlı, hasta, engelli veya iş yerlerini kapatmak zorunda kaldığı için geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekiplerimiz yoğun bir çalışma sürdürüyor. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılıyor. Devlet ve millet olarak bu sıkıntılı süreci atlatabilmek için olağanüstü bir çaba içindeyiz. Bugünleri el birliğiyle aşacağız." ifadelerini kullandı.