Altınova'da yollar açık, ekipler teyakkuzda - Son Dakika

Yalova'nın Altınova Belediyesi'nin tüm birimleri ilçe genelinde teyakkuza geçti. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle gerekli tüm tedbirleri alan ekipler, 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği, Zabıta Amirliği, İtfaiye Amirliği, Sosyal Hizmetler ve Veterinerlik Birimi başta olmak üzere tüm ekipler olumsuz hava şartlarına karşı görev başında. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçe genelinde kapalı yolun bulunmadığını ekiplerin canla başla görev başında olduğunu dile getirdi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya yönelik Altınova Belediyesi ekipleri teyakkuz durumunda. Ekiplerin ana arterlerde ve köy yollarında yaptığı çalışmalarla ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Yolları açan ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yapıyor.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Altınova Belediyesi Garaj Amiri Yusuf Yılmaz, "Karla mücadele ekiplerimiz yolların kapanmaması, kayma ve buzlanmaların oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürücülerin kar lastiksiz, zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız yola çıkmamalarını önemle rica ediyoruz" diye konuştu. - YALOVA