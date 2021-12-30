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Altınova'da zabıta ekipleri yılbaşı öncesi marketlerde denetim yaptı - Son Dakika

Altınova'da zabıta ekipleri yılbaşı öncesi marketlerde denetim yaptı

30.12.2021 17:04
Altınova'da zabıta ekipleri yılbaşı öncesi marketlerde denetim yaptı

Altınova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi öncesi marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Altınova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi öncesi marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, temel gıda ürünlerinde fahiş fiyatların önlenmesi amacıyla marketlerde gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyatları denetledi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amiri Salih Akbaş, yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki marketlerde ürünlerin etiket fiyatları, kasa fiyatları, stokçuluk yapılıp yapılmadığı gibi unsurları denetlediklerini belirtti.

Raflardaki ve etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçladıklarını aktaran Akbaş, "Bazı fırsatçılar, fiyatlarını üst sınıra çekiyor ya da ürünleri stokta bekletip fiyat artışı sağlıyor. Denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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Zabıta Müdürlüğü, Salih Akbaş, Altınova, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Altınova'da zabıta ekipleri yılbaşı öncesi marketlerde denetim yaptı - Son Dakika
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