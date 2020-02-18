Altınova'dan bir yıldız doğdu

Yalova Altınova Belediyespor U-14 Takım Kaptanı Hüseyin Ata, gösterdiği başarılı performansın ardından Tranbzonspor'lu oldu. 2019 Aralık ayında U-14 Genç Milli Takım hocalarının katılımıyla gerçekleştirilen U-14 Bursa Bölge Karma Seçmesine katılarak yıldızı parlayan Hüseyin Ata, Trabzonspor'a imza attı. Hüseyin Ata'nın bu başarısı ilçede büyük sevinç yaşattı.



Altyapıya verdiği önem ile dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, Altınova Belediyespor'un genç yeteneği Hüseyin Ata'ya imza attırdı. Yalova doğumlu olan Hüseyin Ata, "Hayallerimin takımındayım. Başta ailem olmak üzere, üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.



Hüseyin Ata'nın babası Yusuf Ata, ailece Altınova Belediyespor ve Trabzonspor taraftarı olduklarını ifade ederek, "Hayallerimizin takımındayız. Bu zamana kadar oğlum Hüseyin Ata'ya destek veren Altınova Belediyespor altyapı hocaları Senad Ibric, Veysel Kedik, Rızvan Alemdar ve diğer tüm hocalarımıza, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve belediye meclis üyelerine, Altınova Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Ok ve yönetimine, ASKF ve TUFAD yönetimi ile Yalovaspor camiasına, bu transfer için çok emek veren Trabzonspor Marmara Bölge Koordinatörü Mustafa Bak hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi. - YALOVA