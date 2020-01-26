Altınova'dan deprem bölgesine yardım - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Altınova'dan deprem bölgesine yardım - Son Dakika

Altınova'dan deprem bölgesine yardım

17 dakika önce

Yalova Altınova Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Altınova'dan deprem bölgesine yardım, System.String[]

Yalova Altınova Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlattı.


Deprem bölgesindeki zorlu şartlar nedeniyle Türkiye'nin birçok noktasından Elazığ ve Malatya'ya yardım ve destek kampanyaları devam ediyor. Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasına özellikle çocuklardan gelen büyük destekler duygulu anların yaşanmasına neden oldu.


Büyük destek


Altınova Belediyesi tarafından hemen başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar büyük destek verdi. Özellikle kampanyaya küçük yaştaki çocukların verdiği destek oldukça duygular anlar yaşatıyor. Belediye binası zemin katında toplanan yardımlar burada belediye personeli tarafından paketleniyor. Kampanyayı Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyigit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral yakından takip ediyor.


"Depremzedelerimizin yanındayız"


Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Yaşanan bu acı olaydan dolayı büyük üzüntü duyduk. Altınova Belediyesi ve Altınovalı vatandaşlarımız ile depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattık. Bu anlamda kuru gıda, battaniye, yorgan, ayakkabı, bebek maması, bebek bezi, kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemelerini Elazığ'a ulaştıracağız. Altınova ilçesi olarak, deprem felaketi yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Millet olarak bu tür sıkıntılı ve acı günlerimizde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden gelebiliyoruz" dedi. - YALOVA

Altınova, Deprem, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları gözyaşları içinde anlattı: Babası bir kahramandı
Haluk Levent "En az 500 kişi faydalanacak" deyip duyurdu: Depremzedeler için 160 adet büyük çadır aldık Elazığ'daki 6.8'lik depremin şiddetini gösteren en net görüntüler! Van'da görev yapan hakem ve gözlemciler Elazığ için hazırladıkları yardım paketlerini vermek için yola çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 17:25:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınova'dan deprem bölgesine yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]