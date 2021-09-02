Altınova'dan spora ve sporcuya tam destek

Yalova'nın Altınova Belediyesi, sporun her dalında gençleri desteklemeye devam ediyor. Altınova Belediye Meclisi aldığı kararla başarılı olan sporculara ve branş takımlarına ödül yönetmeliğini oy birliğiyle kabul etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak spor, sanat ve kültür branşlarına yönelmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini söyleyerek, "Yapılan çalışmalar sonuç verdi. Altınova takım branşları ve ferdi sporlarda önemli başarılara imza attı, atmaya devam ediyor. Bizler de gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Altınova Belediye Meclisi 2021 yılı Ağustos ayı olağan meclisini Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın başkanlığında tamamladı. Altınova Belediye Meclisi'nin spora ve sporcuya destek verilmesi ile ilgili aldığı kararda uluslararası ve ulusal turnuvalarda dereceye giren sporculara 2 yıllığına maaş bağlanmasına karar verildi. Öte yandan takım halinde elde edilen başarılar da Altınova Belediyesince ödüllendirilecek. - YALOVA