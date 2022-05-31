Altınova ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İlçe Sağlık Müdürlüğü, Altınova İlçe Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Yalova Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) katılımıyla Altınova İlçe Devlet Hastanesinde tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği 6.9 şiddetinde meydana gelen depremin ardından ekipler tahliye, yangın ve kurtarma çalışmaları yaptı.

Altınova İlçe Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumlar arası koordineli bir şekilde yapılan tatbikatın gerçeğe uygun gerçekleştirildiğini söyledi.