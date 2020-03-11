Altınova ilçesinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Altınova ilçesinde koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlem alındı.

Altınova ilçesinde koronavirüs önlemleri, System.String[]

Yalova'nın Altınova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlem alındı.

Toplu taşıma araçları başta olmak üzere birçok alanda viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte çalışması yapılıyor.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, ilçedeki tüm kamu kurumlarıyla bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı yapıldığını bildirdi.

Özyiğit, ilçe genelinde virüse yönelik tüm tedbirlerin alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizde ve Yalova'mızda herhangi bir virüs durumu söz konusu değildir. Tüm belediyelerimize, resmi ve özel kurumlara gerekli talimatlar verildi. Vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığına yönelik alınması gereken tüm tedbirler alındı. Çalışmalarımız ve tedbirlerimiz aralıksız devam edecektir."

Altınova Belediyesi Fen İşleri Amiri Yüksek İnşaat Mühendisi Kubilay Karaca ise İlçe Kaymakamı Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ın talimatıyla çalışmalara başladıklarını aktardı.

Belediyeye ait otobüslerde ekiplerin ilaçlama ve dezenfekte işlemini sürdürdüğünü bildiren Karaca, "Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını daha sağlıklı bir şekilde kullanmaları için bu işlemleri belli periyotlarla yapıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarımızı tercih edebilirler." dedi.

Ahmet Özyiğit, Altınova, Yalova, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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