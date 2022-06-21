Altınova itfaiyesine uçak kazası eğitimi

Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Personeli, Taşköprü Hava Meydan Komutanlığı'nda uçak yangınlarına ilk müdahale ve kurtarma eğitimi aldı.

Hava Meydan Komutanlığı askeri personelleri tarafından Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği personeline uçak yangınlarına ilk müdahale ve kurtarma eğitimleri verildi. Eğitimlerde Hava Meydan Komutanlığı dışında oluşabilecek uçak kazası ve kırımlarda bölgede bulunan itfaiyenin nasıl ilk müdahale etmesi gerektiği ve oluşabilecek yangın ile kurtarma olayında nasıl hareket edilmesi konusuna teori ve uygulamalı olarak itfaiye personeline aktarıldı.

Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, tamamlanan eğitim nedeniyle Hava Meydan Komutanlığı yetkililerine teşekkür etti. - YALOVA