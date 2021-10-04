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Altınova köy bağlantı yolu, mezarlık çıkışında sinyalizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika

Altınova köy bağlantı yolu, mezarlık çıkışında sinyalizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

04.10.2021 10:19
Altınova köy bağlantı yolu, mezarlık çıkışında sinyalizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı, System.String[]

Trafik güvenliği bakımından risk taşıyan ve pek çok canı yitirdiğimiz trafik kazalarının yaşandığı İzmir – Çanakkale yolu Altınova 2'nci bağlantısı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in girişimleriyle ışıklı sinyalizasyon sisteminin yapımı gerçekleştirildi.

Kavşakta ayrıca kırmızı ışıkta bekleme sürelerini aza indirmek için yeni teknolojiler de kullanıldı. Asfalt altına monte edilen loop dedektörler sayesinde oluşturulan elektriksel manyetik alandan araçların geçmesine göre yeşil ışık sürelerinin belirlenmesi hedeflendi. Böylece trafik ışıkları araç yoğunluğuna göre çalışarak yakıt ve zamandan tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve kent merkezinin en önemli noktalarından birini ana yola ve kırsal mahallelere bağlayan kavşakta yıllardır pek çok kaza yaşandığını dile getirdi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu kazaların bir an önce önüne geçebilmek adına Karayolları Genel Müdürlüğü'yle yaptığımız görüşmeler neticesinde konunun hassasiyeti sebebiyle ilgili ekiplerimizle uzun uğraşlar verdik ve bu kavşağa son teknoloji sinyalizasyon sistemi kazandırdık. Yapılan çalışma, burayı sık kullanan hemşehrilerimizin ortak sorunu olan kazaların önüne geçeceği için oldukça önemlidir" dedi.

Başkan Ergin, yayalar için de gerekli çalışmaların yapıldığını, trafik ve ulaşım güvenliğinin sağlam yapıya kavuşturulduğunu, şehir içi ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi için yeni projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Altınova köy bağlantı yolu, mezarlık çıkışında sinyalizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altınova köy bağlantı yolu, mezarlık çıkışında sinyalizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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