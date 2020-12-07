Altınova sahilinde yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, Altınova Mahallesi'nde sahil düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin sahil şeridini genişletmek için çalışmalar devam ediyor.

Kentte Alkaya mevkisinden Değirmenaltı Mahallesi'ne bağlanan kordon projesi ile Altınova Mahallesi'ndeki sahil düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Yenilenen sahil şeridi ile ilçe yeni bir cazibe merkezi kazanmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Mahalle sakinlerimizle fikir alışverişinde bulunduk. Kısa sürede Altınova sahilini tanıyamayacaksınız. Şimdiden hemşehrilerimize ve Süleymanpaşa'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.