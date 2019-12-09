Son Dakika Haberleri: Altınova'ya okul müjdesi
Son Dakika Güncel Altınova'ya okul müjdesi - Son Dakika

Altınova'ya okul müjdesi

6 saat önce

Altınova sakinlerinin okul talebi belediye ve hayırsever işbirliğiyle karşılanıyor.

Altınova'ya okul müjdesi, System.String[]

Altınova sakinlerinin okul talebi belediye ve hayırsever işbirliğiyle karşılanıyor. Mümün-Kübra Soydal çiftinin Altınova Orta Mahalle de bağışladığı araziye okul yapılacak.


Kepez'e yeni bir okul daha geliyor. Eğitime büyük önem veren Kepez Belediyesi'nin imar planları revizyonları ile önünü açtığı Altınova Bölgesi, Cemevi'nden sonra şimdide yeni bir okula kavuşuyor. Kepez Belediyesi'nin İmar Planı revizyonunda eğitim alanı olarak ayırdığı Altınova'nın Orta Mahallesi'ne Hayırsever Mümün-Kübra Soydal çiftinin isimlerinin yaşatılacağı bir okul yapılacak. Antalya Valiliğinde yapılan protokolle Altınova'daki 4 bin 600 metre kare arsayı okul yaptırılması için hibe eden Soydal çiftine teşekkür eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Ne mutlu. Altınova'ya yeni bir okul daha kazandırıyoruz. Karamanlı hayırsever büyüklerimizden Kübra-Mümün Soydal çifti mülkiyeti kendilerine ait kıymetli bir arsayı, okul yapılmak üzere hibe ettiler. İsmi kendilerinden daha çok yaşayacak eserlerle geleceğe taşıyanlara ne mutlu" dedi.


İmar planı revizyonları ile Altınova'nın uçuşa geçtiğini belirten Tütüncü, "Plan revizyonları ile Altınova'nın değeri kat kat arttı. Bu dönemimizde bölgeye çok daha kıymetli eserler kazandıracağız. Altınova'nın kültür, sanat ve sosyal etkinliklere kolay bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla bölgeye 4. semt evimizi inşa ediyoruz. Ev hanımlarımıza meslek ve sanat kursları ile çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlayacak etüt merkezleri açıyoruz. Çalışan annelerimiz ve evlatları bizim için çok değerli. Bunun içinde Altınova'ya Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin 4. Şubesini inşa edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde de Altınova Cemevi'nin temelini attık. Altınova sakinlerinin bizden en çok talep ettiği bölgeye yeni bir okul yapılmasıydı. Şimdi ise bölgeye hayırsever Mümün-Kübra Soydal çiftinin arsa bağışı ile yeni bir okul geliyor. Altınova büyüyor, Altınova uçuyor" diye konuştu. - ANTALYA

Altınova, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak
İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 18:55:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınova'ya okul müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]