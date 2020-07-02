Altınova, yeniden BAL'da - Son Dakika

Altınova, yeniden BAL'da

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in oynatılmayacağını açıklanmasının ardından gözler liglerin tescillenmesine çevrildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in oynatılmayacağını açıklanmasının ardından gözler liglerin tescillenmesine çevrildi.

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TFF'nin kararının ardından Bölgesel Lige çıkmaya hak kazanan Altınova Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Ok, kararın futbol camiasına hayırlı olmasını diledi.


TFF'nin almış olduğu kararın hayırlı olmasını dileyen Altınova Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Ok, "Başta yolumuzu açan, bize her türlü desteği veren Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral'a, belediye meclis üyelerimize, kulüp yönetim kurulumuza, teknik ekiplerimize, futbolcularımıza, çalışanlarımıza, taraftarlarımıza, camiamıza ve sürekli bizimle birlikte olan değerli yerel basınımıza kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Şampiyonluğumuzun TFF tarafından resmen ilan edilmesini bekliyoruz. Şimdi yeni bir başlangıçla BAL'a odaklanıyoruz. BAL'da hedefimiz şampiyonluk. Öte yandan; 3. Lige çıkan Yalovaspor'u da kutluyor, başarılar diliyoruz" diye konuştu. - YALOVA

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınova, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınova, yeniden BAL'da - Son Dakika Spor
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