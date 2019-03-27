Son Dakika Haberleri: Altınovalı Gençlerden Yaşlılara Ziyaret

Altınovalı Gençlerden Yaşlılara Ziyaret

1 saat önce

Yalova'da, Altınovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki yaşlıları ve Yalova Paşakent Huzurevi'ni ziyaret ettiler.

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Yalova'da, Altınovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki yaşlıları ve Yalova Paşakent Huzurevi'ni ziyaret ettiler.

Yaşlılarla bir araya gelen Altınovalı gençler, büyüklerinin ellerini öperek, kendileriyle sohbet ettiler.

Ziyaretlerle ilgili bilgi veren Altınovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri, "Altınovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği olarak geçmişimizin yarınları olan büyüklerimizi 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla ziyaret ettik. Büyüklerimizi ziyarette bulunup kendileriyle sohbet ederek Altınova'mızın geçmişi hakkında konuştuk. Ardından Yalova Paşakent Huzurevi ziyaretinde bulunup, burada güzel memleketimizin her köşesinden olan büyüklerimiz ile bir araya geldik. Kendilerine onlar kadar güzel olmasa da çiçek hediye ettik. Rabbim büyüklerimize sıhhat afiyet nasip etsin inşallah" dediler. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:22 Kaynak: İHA

Yalova, Yaşam
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