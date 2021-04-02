Altınovalı güreşçiler Milli Takıma hazırlanıyor - Son Dakika

Altınovalı güreşçiler Milli Takıma hazırlanıyor

02.04.2021 14:53
Altınovalı güreşçiler Milli Takıma hazırlanıyor, System.String[]

Yalova Altınova Belediyespor Güreş Takımı, nisan ayında yapılacak olan Serbest Güreş Milli Takım Aday Kamp Seçmelerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yalova Altınova Belediye spor Güreş Takımı, nisan ayında yapılacak olan Serbest Güreş Milli Takım Aday Kamp Seçmelerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Altınova Belediyesi Güreş Takımı antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya yönetimindeki Altınova Belediyespor Güreş Takımının son antrenmanına ilçe protokolü destek verdi. Altınovalı güreşçiler nisan ayı içerisinde gerçekleşecek olan Serbest Güreş Milli Takım Aday Kamp Seçmelerine iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, meclis üyeleri Feyzi Arıcı, Hasan Karabacak, Bilal Ok ve Şaban Cineviz, Altınova Belediyesi Güreş Koordinatörü Mustafa Mercan ile Koza TV Spor Müdürü Recep Tosun antrenmanı ziyaret ederek, genç sporculara moral desteğinde bulundular.

Milli takım seçmelerine haftanın 5 günü antrenman yaparak hazırlandıklarını ifade eden Altınova Belediyesi Güreş Takımı antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya, "Maksadımız ata sporunda şampiyonlar yetiştirmek. Gençlerimizi spora yönlendirmek en önemli hedefimiz. Her türkü imkanlar Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral tarafından karşılanıyor. Bizlere her türlü desteği veren Başkanımıza, meclis üyelerimize ve kulüp yönetimimize teşekkür ederiz" diye konuştular.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Türkiye derecesi alan ve Milli Takıma seçilen sporculara Altınova Belediye Meclisinin kararıyla burs verileceğini söyleyerek, "Gençler bizim için çok önemli. Sporcularımıza her türlü desteği veriyoruz. Çok başarılı ve umut vadeden sporcularımız var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Gençlerimize elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Altınova'nın spor alanında da marka olma yolunda ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu söyleyen Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, "Altınova Belediyespor, ilçedeki gençleri spora yönlendirip, güçlü bir altyapı oluşturarak Türk sporuna önemli katkı sağlıyor. Böylesi önemli çalışmalar yapan belediye başkanımızı, meclis üyelerimizi ve kulüp yönetimini kutluyorum. Bizler de gençlerimiz için elimizden gelen katkıları vermeye devam edeceğiz. Gençlerimize Milli Takım yolunda başarılar diliyorum" dedi. - YALOVA

Altınovalı güreşçiler Milli Takıma hazırlanıyor
Altınovalı güreşçiler Milli Takıma hazırlanıyor
Altınovalı güreşçiler Milli Takıma hazırlanıyor
Altınovalı güreşçiler Milli Takıma hazırlanıyor

Milli Takım, Altınova, Güreş, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınovalı güreşçiler Milli Takıma hazırlanıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı
Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi         
15:35
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
15:27
Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı         
15:18
Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada         
15:00
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı         
14:12
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi         
13:53
Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi         
12:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu         
11:44
Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti         
11:21
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu         
11:11
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 16:21:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınovalı güreşçiler Milli Takıma hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei