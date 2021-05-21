Altınovalı Pehlivanlar, Kumluca'da boy gösterecek - Son Dakika

Altınovalı Pehlivanlar, Kumluca'da boy gösterecek

21.05.2021 09:42
Altınovalı Pehlivanlar, Kumluca'da boy gösterecek, System.String[]

Altınova Belediyesi Güreş Takımı, Antalya Kumluca Güreşlerine katılmak için ilçeden ayrıldı.

Altınova Belediyesi Güreş Takımı, Antalya Kumluca Güreşlerine katılmak için ilçeden ayrıldı. Takım Antalya yolculuğu öncesi Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.

Bu yılın ilk Yağlı Güreşleri, 22-23 Mayıs tarihlerinde Kumluca'da yapılacak. Kumluca Yağlı Güreşlerine 23 pehlivanla katılacak olan Altınova Belediyesi Güreş Takımı, hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya hareket etti. Yolculuk öncesi pehlivanları makamında ağırlayan Başkan Oral, güreşçilerine başarılar diledi.

Geçtiğimiz yıl COVID-19 salgını engeli nedeniyle yapılamayan yağlı pehlivan güreşlerinin bu yıl ilki Türkiye'nin 4 güreşinden birisi olan Kumluca'da yapılacak. Seyircisiz yapılacak yağlı pehlivan güreşlerinde sahaya sınırlı sayıda görevli alınacak. Güreşler yaklaşık 20 kanalda canlı olarak yayınlanacak. Güreş severler, güreş heyecanını dualı çayırlarda değil, ekran başında yaşayacak. - YALOVA

Altınovalı Pehlivanlar, Kumluca'da boy gösterecek

Metin Oral, Kumluca, Antalya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınovalı Pehlivanlar, Kumluca'da boy gösterecek - Son Dakika Spor


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