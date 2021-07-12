Altınovalı pehlivanlardan örnek mücadele

Altınova Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ata sporuna layık maçlar yaparak kürsüye çıkıp ilçeye döndüler.

Altınova Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ata sporuna layık maçlar yaparak kürsüye çıkıp ilçeye döndüler. 660. Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, Altınova Belediyesi sporcusu Muhammet Mustafa Kalyon Minik 2'de final yaptı. Kalyon Minik 2'nin ikincisi oldu. Altınova Belediyesporlu Pehlivanlar, 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde kıyasıya mücadeleler vererek takdir topladı. Güreşlerde; Muhammet Mustafa Kalyon Minik 2'de ikinci olurken, Minik 1'de Vedat Aykalkan, Teşvik 2'de Ozan Dumaner, Deste 2'de Ali Efe Sönmezgil çeyrek finale mücadeleleri yaptılar. Öte yandan, Küçük Orta Küçük Boyda Furkan Oral 380 sporcu arasından 32'ye kalarak Küçük Orta Büyük Boyda güreşmeye hak kazandı. Müsabakalarda Altınovalı güreşçilerin büyük mücadeleler verdiğini ifade eden Altınova Belediyespor Güreş Antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya, "Bizlere inanıp her türlü desteği veren Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral'a, meclis üyelerimize ve kulüp yönetimimize teşekkür ederiz. Çalışmalarımız ve hedeflerimiz kaldığı yerden devam edecektir" diye konuştular. - YALOVA

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