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Son Dakika Güncel Altınöz'den 10 Kasım mesajı

Altınöz'den 10 Kasım mesajı

7 saat önce

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Altınöz'den 10 Kasım mesajı, System.String[]

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.


Altınöz, mesajında, Atatürk'ü ölümünün 81. yılında minnet ve şükranla andıklarını belirtti.


Atatürk'ün ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için yoğun bir gayret gösterdiğini ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:


"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i, ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan milli belleğimizde ve dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Atatürk, önderlik ettiği istiklal mücadelesinin kazanılmasının ardından Cumhuriyeti kurdu, daha sonra istikbal mücadelesine de önderlik ederek, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için yoğun bir gayret gösterdi. Bu şuurla bugün bizler, istiklal ruhuna ve kurtuluş felsefesine sıkı sıkı sarılarak, Cumhuriyetimizin ideallerini ve hedeflerini, aziz milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için aynı heyecanla, azimle çalışmaktayız. Türkiye bugün bölgesinde yıldızı parlayan, örnek gösterilen bir konuma yükselmiştir. Dünyada mazlumların umudu olan Türkiye, ideal ve ilke ile yoluna devam etmektedir. Bu düşüncelerle, vefatının 81. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar şükranla ve rahmetle anıyorum." - KARABÜK

Mustafa Kemal Atatürk, AK Parti, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:09 Kaynak: İHA
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