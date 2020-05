Altınöz'den bayram mesajı - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Altınöz, mesajında, korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle bayram evlerde olunduğunu ama her bayram olduğu gibi bu bayramda da gönüllerin bir olduğunu belirtti.



Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayının daha geride bırakıldığını vurgulayan Altınöz, şunları kaydetti:



"Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl ziyaretlerin olmadığı, nesillerin bir araya gelemediği farklı bir Ramazan Bayramı kutlayacağız. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen bayram heyecanı evlerimizden eksik olmasın. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da gönüllerimiz bir. Gönül evlerimizin her zamankinden daha şen, her zamankinden daha kalabalık olacağı bir bayram dilerim." - KARABÜK