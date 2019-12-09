Altınöz'den Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Altınöz, mesajında, dünya tarihinde insan haklarıyla ilgili ilk beyanname olan ve bütün insanlığı içine alacak şekilde insan haklarını düzenleyen Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Veda Hutbesi'nden 1316 yıl sonra kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kapitalist bir dünyada insan hakları açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.



AK Parti olarak insan haklarına hep insaniyet perver bir anlayışla yaklaştıklarını ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:



"Her bir insanımızın insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için temel hak ve hürriyetlere son derece önem vermekteyiz. İnsan hakları bilincinin yerleşmesi ve hürriyetlerin genişletilmesi için önemli adımlar atan insan odaklı siyaseti şiar edinen bir AK Parti hareketiz. AK Parti hükümetiyle, devletle millet arasındaki gönül bağı kuvvetlenmiş 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle kökleşen yönetim geleneğimiz, çağın en yüksek hukuk standartlarıyla günümüz Türkiye'sinde de yeniden hayat bulmuştur. Hükümetimiz kadın erkek eşitliği, işkence ile mücadele, cezaevi reformu, düşünce ve ifade özgürlüğü, dernek kurma ve toplanma özgürlüğü, din özgürlüğü, yargının işleyişi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ve yolsuzlukla mücadele alanlarında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bizler, dün olduğu gibi bugün de yarın da mağdurun ve mazlumun yanında olmaya, temel insani değerleri herkes için ulaşılır kılmaya, vazgeçilemez ve devredilemez hakları herkes için kullanılır yapmaya devam edeceğiz. Uluslararası camiayı; Suriye, Filistin, Kudüs, Halep'teki mazlumların, kadınların, çocukların acısına duyarlı olmaya, insanlık vicdanını da merhamete davet ediyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesini sağlayan aziz milletimiz; devletine, demokrasiye ve insan haklarına sahip çıkarak dünyada eşi görülmemiş bir kahramanlık destanına imza atmıştır. Kamu düzeninin, huzurun ve esenliğin sağlanması ancak tüm insanlığın ortak bir meselesi haline gelen insan haklarının korunması ve geliştirilmesiyle mümkün olduğu kanaatindeyiz. Bütün gayretimizin ve hedefimizin, hukukun ve insan haklarının en kamil manada egemen olduğu bir ülke olduğunu ifade ediyor, barış ve huzur dolu bir yaşam dileğiyle, insanlığımız için daha demokratik, daha hür ve müreffeh yarınlar diliyorum. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 71. yıl dönümü vesilesiyle aziz vatandaşlarımızın ve dünya milletlerinin de İnsan Hakları gününü tebrik ediyorum." - KARABÜK