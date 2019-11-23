Son Dakika Haberleri: Altınöz'den Öğretmenler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Altınöz'den Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Altınöz'den Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınöz'den Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Altınöz, mesajında, geleceğin teminatı olan çocukları büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, onların iyi bir birey olması için elinden geleni yaparak yarınları güvence altına alan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.


Öğretmenliğin kutsal bir görev olduğunu ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:


"Bizim yetişmemiz, kültürümüz, eğitimimiz hasılı hayata yaklaşımımızda en temel unsurlardan birisi olan eğitim, öğretmenlerimiz. Evlatlarımızı okula gönderdiğimiz zaman öğretmene etiyle, kemiğiyle senin. Biz böyle bir anlayış içerisinde değiliz bu hamuru alıp yoğuracak öğretmenlerimiz. Vatanına, milletine, devletine, ailesine ve bütün insanlığa nasıl faydalı birer birey olarak yetiştirebiliriz bunun gayretinde olacak. Öğretmenlerimiz bu noktada çalışıyor. Bu kutsal görevi yapan, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlayan, eli öpülesi öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Eskiye nazaran öğretmenlerimizin çalışma ortamları, maaşları konusunda iyileştirmeler yapıldı. Eğitimle ilgili çok güzel mesafeler var. Fiziki imkanlar, yeni derslikler, okullar, sınıflarda akıllı tahtalar, öğrencilerimize tabletler, bilgisayarlar verilmeye başlandı. Bunların hepsi güzel büyük bir Türkiye'nin hedeflerinden, ideallerinden ama bunlarda yetmez bundan daha fazlasını insanımız hak ediyor. AK Parti olarak da daha güzel çalışmaları gerçekleştirmek için birlikte gayret ediyoruz. Emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olan öğretmenliği hakkıyla ifa eden, idealini ve heyecanını daima taze tutan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." - KARABÜK

AK Parti, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:58 Kaynak: İHA
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