Altınöz, "İttifak Arayışımız Yok, İhtiyacımız da Yok"

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi MHP ile ittifak anlaşmasının yapılmayacağını belirtti.

İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınöz, AK Parti'nin Karabük'te kendi adayları ile seçime gireceğini belirterek, ittifak arayışı içinde olmadıklarını söyledi.



"Karşılıklı atışmaların yapıldığı programa sıcak bakmıyoruz"



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal'ı bir canlı yayında program yapmaya davet etmesi hakkında konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, "Tabi ki televizyonlarda karşılıklı düello tarzı programlar ülkemizde 80'li ve 90'lı yıllarda sıklıkla uygulanan bir program. Birinin ak dediğine birinin kara dediği kısır bitmeyen tartışmaların yer aldığı ve 90'lı yılların siyasal istikrarsızlığını yansıtan programlardır. Biz parti olarak, Türkiye'nin her yerinde bu tür programlara izin verilmiyor. Onun için bu tür karşılıklı atışmaların yapıldığı bu tür programlara sıcak bakmıyoruz ve adayımızı bu tür programa da çıkarmayacağız" dedi.



"AK Parti İl Başkanı olarak böyle bir şeye müsaade etmem"



Altınöz, her adayın bir programa çıkıp yapacakları projeleri rahatlıkla anlatabileceklerini dile getirerek, "Yine siyasetin yeri meydanlardır. Açılışlar ve değişik vesilelerle düzenlenen programlarla yapacaklarını rahat bir şekilde anlatırlar. Yapılan kısır çekişmelerden rahatsız olduğunu belirtiyor. Biz adayımızın cevap niteliğindeki açıklamalarından dolayı böyle bir şey ortaya çıktı. Eğer mevcut belediye başkanı şahsi atışmalar, ithamları yapmazsa kendi adayımıza bu tür ithamları yaptırmayız, cevap verdirmeyiz. Karabük küçük bir şehir, bu tür kısır çekişmeler şahsi kavgaların televizyonda tartışılmasından halkımızda rahatsız. Biz sadece yapacağımız projelerin, geçmişte yaptıklarımızın anlatıldığı bir seçim propagandası şeklinde yürütülmesini istiyoruz. Şimdiye kadar cevap hakkını kullanarak açıklamalar yapılmıştır. Eğer karşı taraf bundan rahatsızlık duyuyorsa ithamlarda bulunmasın. Şahsi konularda yaralayıcı ve zedeleyici ifadeler kullanmasın. Bizim adayımızda kullanmaz. AK Parti İl Başkanı olarak böyle bir şeye müsaade etmem. İnşallah daha seviyeli daha güzel ortamda yerel seçimleri nihayete erdiririz" diye konuştu.



"Karabük'te ittifak arayışımız yok, ihtiyacımız da yok"



Karabük'te cumhur ittifakının olup olmayacağı hakkında da açıklamalarda bulunan Altınöz, şunları söyledi: "Genel merkezimizden şimdiye kadar bize ulaşmış en ufak telkin, soru anlamında herhangi bir şey olmamıştır. Karabük ve ilçelerinde AK Parti kendi adayları seçime girecektir. Karabük ve ilçelerinde ittifak yok. Bu açıklamayı MHP İl Başkanı Adem Kar'da yapmıştı. Karşı taraf ittifak yapmış olabilir, onların ittifaka ihtiyacı olabilir. Bizim



Karabük'te böyle bir ittifak arayışımız yok, ittifaka da ihtiyacımız yok. İnşallah biz halkımızla ittifak yapıp yerel seçimlerden başarı ile çıkacağız. Tabi biz bunu söylerken Cumhur ittifakının ruhunu zedeleyecek en ufak bir şeyin içerisine girmeyeceğiz. Genel merkezimizin çizdiği bir çizgi var. Biz buna uymak zorundayız. Bunu hassasiyetle uygulayıp yerel seçimlerden başarı ile çıkacağımıza inanıyorum."



"Demokratik yarıştan başarı ile çıkacağız"



"Değişik partilerden ilçeleri biz alacağız gibi açıklamalar olabilir." diyen Altınöz, "Bu siyasetin ve yarışın doğasında var. Kazanacağına inanmayan yarışa girmez. Her seçime aday gösteren parti kazanacağı inancıyla konuşmak zorundadır. Bu seçim demokratik bir yarıştır. Biz bu demokratik yarıştan başarı ile çıkacağız. Biz AK Parti olarak bir program dahilin de sona doğru hızımızı arttırarak ilçelerde ve illerde asılacağız ve başarı ile çıkacağız" ifadelerini kullandı.



Yarın yapılacak olan Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışı için Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Karabük'e geleceğini söyleyen Altınöz, Karabük ile ilgili, sağlık ile ilgili yatırımlar konusunda bilgilendirerek taleplerini ileteceklerini belirtti. - KARABÜK

