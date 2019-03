Altınöz, "Kendi Eşine Sataşma Var Diye Gündeme Getirmesi Doğru Değil"

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin eşine sataşma olduğuna dair açıklamaları gündeme getirmesinin doğru olmadığını söyledi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin eşine sataşma olduğuna dair açıklamaları gündeme getirmesinin doğru olmadığını söyledi.



AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, 31 Mart yerel seçimleri için yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Seçim için son 20 güne girdiklerini ve sahalarda çalışmalar yaptıklarını belirten Av. İsmail Altınöz, "AK Parti en iyi teşkilat yapısına sahip bir partidir, kadın kolları ile gençlik kolları ile mahalle teşkilatlarıyla, ana kademeleriyle tam saha pres çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 200-250 kişi 5000 Evlerin saha kapı taramasını yaptık, ben İl Başkanı olarak sabah 10'dan akşam 6'ya kadar bizzat bütün apartmanlara kendim çıkarak arkadaşlarla görev bölümü yaptık her kapıyı tıklattık, kendimizi tanıttık, selamlarımızım verdik broşürlerimizi verdik, oy bile istemedik, insanlarla birebir temasın çok önemli olduğunu biliyoruz en ücra köşelere kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sandıkta görev yapacak olanlarla ilgili eğitim çalışmalarımız sürüyor, kurumsallığa çok önem veriyoruz. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Son günlerde biraz daha tansiyon düştü, bundan gayet memnunum, çünkü kavga ortamını halkımız sevmiyor istemiyor" diye konuştu.



"Kendi eşine sataşma var diye gündeme getirmesi doğru değil"



Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin eşiyle ilgili söylediği sözlerle ilgili sorulan soruya da cevap veren Başkan Altınöz şunları söyledi: "Okuduğum zaman ben de şok olduk acaba ne oldu diye, sonra baktığımda aslında söylenen sözde hiçbir şey yok. Ben yeni bir sataşmaya mahal vermemek için söyleyecek çok şeyim var söylemiyorum. Daha önce de demiştim bizim için cumhur İttifakı çok önemli. Belediye kazanmaktan da önemli çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası söz konusu biz çatışmaya yol açacak, cumhur İttifakının iki ortağının kavga içinde olduğu görüntüsü verecek şeylerden elimizden geldiği kadar kaçınıyoruz. Karabük halkı bile o açıklamadan sonra Burhanettin hoca ne demiş diye bakmak zorunda hissetti. Basına düşmüş böyle bir haber, çünkü yok. Sadece bir canlı yayında Burhanettin hocanın bir açıklaması olmuş. Burhanettin Hoca onunla ilgili açıklama yaptı olay yine şu an tamamen bırakılmış olan ana mehteranla ilgili. Bir Ana Mehteran konusu yetti artık hiç lüzumsuz, Burhanettin Hocanın Rektörlük dönemi ile ilgili üniversiteyi tanıtmak amacıyla yapılmış bir şeyle ilgili tartışmanın devamı niteliğinde Burhanettin Hocanın kurduğu Ana Mehteran 8 Mart 2011 tarihinde Karabük Belediyesinin bir etkinliğine katılmış bu programa mevcut Belediye Başkanımız Rafet Vergili'nin eşleri de katılmış. Sen bu kadar Ana Mehteranı eleştiriyorsun eşin niye katıldı diye yok eşini siyasete katma veya benzeri kesinlikle böyle bir şey olsa hoş olmaz, onunla ilgili bir tartışma imiş, halkımızın böyle lüzumsuz tartışmalara tahammülü yok, gerek de yok, ne olduğunu araştırıp biz zor bulduğumuza göre başkanın da bunu özellikle gündeme getirmesi normal değil kimsenin bilmediği şeyi kendi eşine sataşma var diye gündeme getirmesi de doğru değil. Bu mehteran konusunu da artık kapatsın çünkü rektörlüğü dönemindeki bir uygulama, tamamen Karabük Üniversitesinin tanıtımı amacıyla yapılmış bir şey bu konunun artık kapanmasını istiyorum. Ben şunu da özellikle belirteyim bizim halkımız kavga olduğu zaman dışarıdan izler ama kavga edeni sevmez, özellikle kavga çıkarılmak isteniyor, bundan bir şeyler elde etmek isteniyor gibi bir izlenim var."



"Biz birbirimizi yerken diğerleri yol alıyor"



"AK Parti'nin adayını nasıl belirlediği, başka partinin adayını nasıl belirlediği kimsenin haddi değil" diyen Altınöz, "Her parti ister merkezi yoklama ile seçer, ister aday adayı olanlardan seçer, ister başkasından seçer, herkes kendi çalışmasını anlatsın, bizler ona doğru yöneldik, bütün enerjimizi ona harcıyoruz projelerimiz konuşulsun. Mevcut Başkanın 10 yıldır yaptığı, yapamadıkları konuşulsun bizim projelerimiz konuşulsun şurada 20 gün kaldı halkın gündemi de bu kavgalar değil halkımız hoşnut da değil, memnun da değil. Geriye dönük şöyle bir arşivlere baksınlar kim neler söylemiş, kim ne demiş neye cevap verilmiş, bunlara bile girmeye gerek yok. Artık şahsi şeylerden millet sıkıldı. Bireysel şahsi şeylerle karalayıp birbirimizi suçlamanın mantığı da yok anlamadı yok, lüzumsuz. Halkın böyle bir gündemi de yok herkes çalışmasını yapsın. Öyle de oluyor zaten ona doğru bir evrimle var çünkü insanlar kavgadan sıkıldı. Biz Cumhur ittifakıyız biz birbirimizi yerken diğerleri yol alıyor onun için bu tip tartışmalar bize de onlara fayda getirmiyor. Biz çarşıda sokakta yapacaklarımızı anlatıyoruz kimseyi karalamadan, kötülemeden şurada 20 gün kaldı kazasız belasız atlatarak, ben bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Herkesin konuştuğu kayıt altında bazen yorgunluktan, dalgınlıktan insanlar söylemek istemediğini veya farklı söylemek istediklerini değişik şekillerde ifade edebiliyor, bu tip konular olduğu zaman karşılıklı görüşerek de bu konular aşılır, halledilir. Siyaset bu mutlaka bir şeyler eleştirilecek, eleştirilmeden de olmuyor ama kişisel, şahsi konulara girmeden bunu yapalım" ifadelerini kullandı.



"Merkezde hiçbir sıkıntı yok, gayet iyi durumda"



Anketlerle ilgili de konuşan Başkan Altınöz, "Hiçbir ilçemizde sıkıntımız yok, tabi böyle başa baş giden yerler var ama özellikle Karabük Merkezde hiçbir sıkıntımız yok gayet iyi durumda gözüküyoruz, diğer ilçelerimizde de özel bir şey olduğu için paylaşmamız mümkün değil sonuçlar gayet güzel, neşeliyiz, sıkıntı yok. Herkes görevini yapıyor sonuçta oy verecek olan vatandaşlarımız, halkımız her zaman iyi bir hakem her zaman yanlış yapana faturayı keser, bazen bir fatura keseceği zaman ayarını kaçırır, bazen belli bir ayarda tutturur ama en doğru kararı da halkımız verir. İnşallah güzel hayırlı bir netice olur, Karabük için İlçelerimiz için kim hayırlısıysa o olsun. Bu seçimlerden sonra 2023'e kadar seçim yok, ülkemiz artık gerçek gündemine döner, herkes rahat bir nefes alır, ülkemizi daha iyi yerlere getirmek işçin hepimiz mücadele ederiz" dedi.



Altınöz ayrıca, önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanının da Karabük'e gelerek bir dizi çalışma ve incelemelerde de bulunacağını kaydetti. - KARABÜK

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar

Erdoğan "Beka Seçimi" Demişti, Binali Yıldırım Tersini Söyledi

AK Parti'den İstifa Eden 800 Kişi CHP'ye Geçti

Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı