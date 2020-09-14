Altınözü Cam Teras, pandemiye rağmen 75 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bulunan Cam Teras turistik alanı, 1 yıllık süre zarfında pandemiye rağmen 75 bin kişiyi ağırladı. Cam Teras, hafta sonunda vatandaşların tercih ettiği başlıca gezi noktaları arasına girdi.

2019 yılı Ekim ayında 3. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde açılışı gerçekleşen ve büyük ilgi toplayan Altınözü Cam Teras 1 yıllık süre zarfında pandemiye rağmen 75 bin kişiyi ağırladı. Özellikle hafta sonlarında yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Altınözü Cam Teras, vatandaşların beğenisini kazandı.

Altınözü ilçesine böyle güzellikler katmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı, "Altınözü Altın Zeytin Cam Terası bundan 1 yıl önce ekim ayında vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 2019 Ekim ayından bugüne kadar yaklaşık 75 bin ziyaretçimiz olmuş cam terasta. Bu sayı bizi ayrı bir mutlu ediyor, Altınözü'müze de bu güzellikleri katmak bizlere ayrı bir sevinç veriyor. Altınözü'nde bulunan cam terasımızda hem il hem de şehir dışından olmak üzere 75 bin ziyaretçimizi ağırladık" dedi.

Altınözü ilçesine yeni projelerin kazandırıldığının da vurgusunu yapan Başkan Sarı, Altınözü'nün sadece zeytin ve zeytinyağıyla değil turizmiyle de anılacak bir kent olması yolunda çalıştıklarını belirtti. Zipline, ters ev ve asma köprü projelerine değinen Başkan Sarı, "15 Temmuz Milli İrade Parkımıza ek olarak Altınözülü vatandaşlarımızın içerisinde zaman geçireceği, gururla ve onurla da misafirlerini karşılayabileceği, şehir içi ve dışından gelecek olan misafirlerimizi onurla ağırlayabileceğimiz 50 bin metrekarelik alanımız var. Bu alanlar içerisinde cam terasın ardından bölgedeki ilk ve tek projelerden 220 metre gidiş, 170 metre geliş şeklinde zipline sosyal tesisimiz yaklaşık 15 gün içerisinde hizmete girecek. Parkımızı birleştirmek üzere de alanda bir asma köprümüz olacak. Vatandaşlarımız karşılıklı olarak burayı kullanabilecekler. Yine Altınözü'müzde ilk ve bölgede tek olmak üzere ters ev projemiz, burada da turizmi olumlu yönde etkileyecek. Artık hem yerli hem de yabancı turizme katkı sağlayacak ciddi çalışmalar ve projelerin sonuna doğru geliyoruz. Amacımız hem Altınözü'nü geliştirip, güzelleştirmek hem de Altınözü'nü artık diğer ilçelerde ve şehir dışında da tanıtmak. Altınözü artık sadece zeytin ve zeytinyağıyla değil turizmiyle de öne çıkabilecek bir ilçe olacak" şeklinde konuştu.

Zipline, ters ev ve asma köprü projelerinin yakın zamanda tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulması bekleniyor. - HATAY