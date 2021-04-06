Altınözü ilçesinde "Kurslarımızla Köylerdeyiz Projesi" başlatılacak - Son Dakika

Altınözü ilçesinde "Kurslarımızla Köylerdeyiz Projesi" başlatılacak

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezinde "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesi başlatılacak.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezinde "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesi başlatılacak. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan proje Halk Eğitimi Merkezinde hayata geçirilecek. Proje kapsamında, ilçeye bağlı kırsal 48 mahallede zeytinlik, arıcılık, sebze yetiştiriciliği, hayvan yetiştiriciliği, bağ fidanı, keçi ve koyun yetiştiriciliği, ceviz yetiştiriciliği kursları açılacak. Bu kapsamda Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı'nın katılımıyla proje hakkında mahalle muhtarlarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Doğruca, yaptığı açıklamada, kursların kırsal kesimde yaşayan insanların üretime katkısını arttıracağını belirtti. Tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yapan Doğruca, "Bu projeye bizde elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalışacağız. Başvurular içerisinde arıcılık kursumuz bir hafta içerisinde açılacak." ifadelerini kullandı.

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