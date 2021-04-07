Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur Koz Kalesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur Koz Kalesi'nde incelemelerde bulundu

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, tarihi Koz Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, tarihi Koz Kalesi'nde incelemelerde bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile kaleyi gezen Uygur, kalede yapılması planlanan restorasyon ve çevre düzenlemeleriyle ilgili bilgi aldı.

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