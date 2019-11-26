Son Dakika Haberleri: Altınözü Kaymakamı Uygur'dan AA'ya ziyaret
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Altınözü Kaymakamı Uygur'dan AA'ya ziyaret

6 saat önce

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Anadolu Ajansı (AA) Hatay bürosunu ziyaret etti.

Altınözü Kaymakamı Uygur'dan AA'ya ziyaret, System.String[]

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Anadolu Ajansı (AA) Hatay bürosunu ziyaret etti.

Antakya ilçesindeki büroyu ziyarete gelen Kaymakam Uygur, burada AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Altınözü'nde gerçekleştirdikleri projeleri anlatan Uygur, muhabirlere iş hayatlarında başarılar diledi.

AA Hatay İl Temsilcisi Erdal Türkoğlu da ziyaretinden dolayı Uygur'a teşekkür etti.

Bülent Uygur, Altınözü, Hatay, Uygur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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