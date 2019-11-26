Altınözü Kaymakamı Uygur'dan AA'ya ziyaret
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Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Anadolu Ajansı (AA) Hatay bürosunu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:52 Kaynak: AA
Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Anadolu Ajansı (AA) Hatay bürosunu ziyaret etti.
Antakya ilçesindeki büroyu ziyarete gelen Kaymakam Uygur, burada AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Altınözü'nde gerçekleştirdikleri projeleri anlatan Uygur, muhabirlere iş hayatlarında başarılar diledi.
AA Hatay İl Temsilcisi Erdal Türkoğlu da ziyaretinden dolayı Uygur'a teşekkür etti.
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