Son Dakika Haberleri: Altınözü'nde 1'i İngiliz Vatandaşı 4 Terörist Yakalandı

Altınözü'nde 1'i İngiliz Vatandaşı 4 Terörist Yakalandı

9 dakika önce

HATAY'ın Altınözü ilçesinde Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) terör örgütü üyesi 3 Türk ile 1 Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşının da bulunduğu 4 terörist yakalandı.

Altınözü'nde 1'i İngiliz Vatandaşı 4 Terörist Yakalandı, System.String[]
HATAY'ın Altınözü ilçesinde Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) terör örgütü üyesi 3 Türk ile 1 Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşının da bulunduğu 4 terörist yakalandı.

Babatorun Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Türkiye sınırından Suriye'ye girmek üzere olan 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan ilk sorgulamalarının ardından HTŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 Türk ile 1 Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşının da bulunduğu 4 terörist Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:18 Kaynak: DHA

Hatay, Altınözü, Güncel
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