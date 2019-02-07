Altınözü'nde 1'i İngiliz Vatandaşı 4 Terörist Yakalandı
1 saat önce
HATAY'ın Altınözü ilçesinde Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) terör örgütü üyesi 3 Türk ile 1 Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşının da bulunduğu 4 terörist yakalandı.
HATAY'ın Altınözü
ilçesinde Heyet Tahrir el Şam
(HTŞ) terör örgütü üyesi 3 Türk ile 1 Bangladeş
asıllı İngiliz vatandaşının da bulunduğu 4 terörist yakalandı.
Babatorun Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Türkiye
sınırından Suriye
'ye girmek üzere olan 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan ilk sorgulamalarının ardından HTŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 Türk ile 1 Bangladeş asıllı İngiliz vatandaşının da bulunduğu 4 terörist Altınözü Adliyesi'ne sevk edildi. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:12 Kaynak: DHA
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