Altınözü'nde 82 Kaçak Göçmen Yakalandı

HATAY'ın Altınözü ilçesinde Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 82 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 82 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı.



Hatay polisi, ilçeye bağlı Erbaşı Mahallesi'nde bir eve operasyon yaptı. Kullanılmayan evin yanındaki eklentide Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 40'ı erkek, 19'u kadın, 23'ü çocuk 82 Suriyeli yakalandı. Suriyeliler, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Suriyelileri Türkiye'ye kimin getirdiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



- Hatay

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