Son Dakika Haberleri: Altınözü'nde atık su ihtiyaçları karşılanıyor
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Altınözü'nde atık su ihtiyaçları karşılanıyor

1 saat önce

HATSU, "Her Şeyden Önce Sağlık" ilkesiyle kanalizasyon ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Altınözü'nde atık su ihtiyaçları karşılanıyor, System.String[]

Atık suların sağlıklı şekilde toplanması ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, Altınözü ilçesine bağlı Avuttepe Mahallesi'ne 200'lük borularla 650 metre döşenen kanal hattı ile atık su hattı ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Sağlıklı yaşama katkı sağlandığını ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğine dikkat çeken HATSU, mahallelerdeki atıksuların modern yöntemler ile toplanması ve çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesi adına atıksu hattı döşeme çalışmalarının kent genelinde sürdüğünü vurguladı.

Mahalle sakinleri adına görüşlerini dile getiren Avuttepe Mahalle Muhtarı Mustafa Özdil, yapılan hizmetlerden dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali ve HATSU ekiplerine teşekkür etti.

Altınözü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:03 Kaynak: Bültenler
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