Altınözü'nde dinamik denetim uygulaması yapıldı - Son Dakika

Altınözü'nde dinamik denetim uygulaması yapıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında uygulama yapıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında uygulama yapıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme döneminde jandarma ve emniyet ekipleri tarafından ilçenin belli noktalarında ve ilçe merkezinde tematik denetim gerçekleştirildi. Ekipler, minibüs ve otobüslerde yolcu kapasitesine uyulup uyulmadığı ve yolcuların maske takıp takmadığı denetlendi. Kontrollerin hafta süresince devam edeceği kaydedildi.

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