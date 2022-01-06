Altınözü'nde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında kütüphane açıldı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında yapımı hayırsever iş insanı tarafından Süleyman Yaşar Kütüphanesi açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan proje kapsamında hizmete açılan kütüphanenin açılışına Altınözü Kaymakamı Cem Gümrükçü, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Gümrükçü, Kansu İlkokulu'ndaki kütüphanenin açılışında okuma alışkanlığı olan öğrencileri yetiştirmek için kütüphanelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hayırsever iş insanı Süleyman Yaşar da eğitime verdiği destek ve öğrencilere kütüphane kazandırdığı için çok mutlu olduğunu belirtti.