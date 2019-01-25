Altınözü'nde Patlama: 2 Ölü, 6 Yaralı
34 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. İlk belirlemelere göre 2 Suriyeli hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.
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ALTINÖZÜ (Hatay), -
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:49 Kaynak: DHA
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