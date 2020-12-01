Altınözü'nde pazar kurulması yasaklandı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 48 mahallede pazar kurulmasının yasaklandığı bildirildi.

Altınözü Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında C¸ars¸amba semt pazarı olmak u"zere, 48 mahallede pazar kurulmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Alınan tedbirlere lu"tfen riayet edelim. Maske takarsak, temizligˆimize dikkat edersek, sosyal mesafemizi korursak viru"su"n yayılımını engellemis¸ oluruz. Zorunlu olmadıkc¸a dıs¸arıya c¸ıkmayalım. kurallara uyalım, tedbiri elden bırakmayalım. I·ns¸allah bu zor gu"nleri geride bırakıp sagˆlıklı gu"nlerde bulus¸acagˆız" ifadeleri kullanıldı. - HATAY