Altınözü'nde "Sürü yönetimi elemanı" kursu düzenlendi - Son Dakika

Altınözü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Sürü yönetimi elemanı" kursu düzenlendi.

20 kursiyerin katıldığı kursta küçük ve büyükbaş hayvancılıkla ilgili teorik ve pratik bilgiler verildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Doğruca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraşan kursiyerlerin yaptıkları işi daha modern hale getirmek için kursa katıldıklarını dile getirerek, "Bu yöntemle hemen hemen 48 mahallemizin tamamında bu kursları yaygınlaştıracağız ve vatandaşlarımızı bu kurslarla buluşturacağız." dedi.